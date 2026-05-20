国連のグテレス事務総長（右）と面会される天皇陛下＝20日午後、皇居・御所（代表撮影）天皇陛下は20日、皇居・御所で国連のグテレス事務総長と面会された。宮内庁によると、約15分間、和やかに歓談した。今年は日本の国連加盟70周年に当たり、陛下は「来日は良い機会だ」と歓迎した。グテレス氏は12月に任期を終える前に来日する義務があると思っていたとし、これまでの日本の貢献に謝意を表明した。陛下は「事務総長として世