市川團十郎が２０日、ブログを更新。長女で女優の堀越麗禾（１４）、長男の市川新之助（１３）と緑あふれる公園で散歩したことを明かした。ＳＮＳでも「二人と散歩すると、なんかホッとします。なんだろね、、ありがとうって伝えてる」と２人の子供の後ろ姿の写真などをアップ。コメント欄には成長を見守ってきたファンから「れいかちゃんだんだん雰囲気が麻央さんに似てきましたね♥」「麻央ちゃんも一緒にいるような