タレントのりんごちゃんが公開した大胆な肌見せショットが話題になっている。【映像】りんごちゃん 15kg減のビフォーアフターやセクシーショット2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組『熱狂マニアさん！』で、運動せずに缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦。その結果、体重は88kgから81.5kgとなり6.5kgの減量に成功。2カ月後にも同じ番組でダイエット企画第2弾に挑戦し、低糖質・低カロリー食材に置き