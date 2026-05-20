大手損保グループ3社の昨年度の決算が出そろいました。自然災害の減少で好調な決算が相次ぎました。大手損保3社の昨年度のグループの決算が出そろいました。▼三井住友海上などを傘下にもつMS＆ADホールディングスは、最終的な利益が前の期と比べて13.8%増えて7873億円でした。自然災害が減少したことや保険料率の引き上げなどにより、過去最高を更新しています。国際的な会計基準を採用している▼SOMPOホールディングスも前の期の