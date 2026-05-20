高市早苗首相は２０日の国会で行われた党首討論で、２年限定の飲食料品消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言した。トップバッターとして登場した国民民主党の玉木雄一郎代表は緊迫した中東情勢を受けた対応について「イラン情勢の緊迫化にともなって経済や国民生活に不安定かつ不透明感が漂っています。ガソリン代の補助の延長や夏場の電気代、ガス代対策など３兆円の補正予算案を速やかに編成すべきだと思います