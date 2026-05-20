◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）広島は、鮮やかな中継プレーで追加点を阻止した。２点を返して１点差に詰め寄った６回１死一塁。２番手・塹江が代打・ヒュンメルに左越えの一打を浴びたが、左翼・佐々木から遊撃・小園へとつなぎ、難しいバウンドとなった本塁への返球は途中からマスクをまぶった石原が好捕して一走・松尾をタッチアウトにした。ＤｅＮＡ・相川監督がリクエストを要求したが、