ＧＬＥＡＴ２０日の新宿大会で、ＬＩＤＥＴＵＷＦ戦に臨んだ?マッスルモンスター?関本大介（４５）が衝撃の６３秒殺を見せた。この日、関本は関根?シュレック?秀樹と組んで伊藤貴則、土徹也組と対戦。先発した関本は井土のローキックを受けて体勢を崩し、さらにフロントスリーパーで飛び付かれたが、強引にリフトアップして叩きつけると、原爆固めでぶん投げてから起き上がらせてのラリアートで追撃。これを受けた井土の動き