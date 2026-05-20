◆パ・リーグ西武―ロッテ（２０日・県営大宮）ロッテのドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝が先発し、６回４安打１失点の好投も、３勝目はならなかった。２回、山口の先制ソロで１点の援護をもらった。だが３回、明大同期でバッテリーを組んでいた小島に中前安打、石井に右前安打を打たれて無死一、三塁。このピンチで暴投して、同点に追いつかれた。４回以降は走者を背負いながらも粘っただけに、３回の投球が惜し