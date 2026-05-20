勢いだけでは、長い夏は乗り切れない。カブスの首位戦線に、早くも危うさがにじんできた。米有力紙ニューヨーク・タイムズ傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は２０日（日本時間同日）、不安定な戦いが続くカブスの現状を特集した。クレイグ・カウンセル監督（５５）率いるチームは１９日（同２０日）の本拠地リグレー・フィールドでのブルワーズ戦に２―５で敗戦。２４歳の怪物右腕ミシオロウスキーに６回３安打無