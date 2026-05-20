◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）東三段目７７枚目・木竜皇（立浪）が、西序二段２３枚目・北勝栄（八角）を寄り切って、無傷の６連勝とした。元十両の２３歳は、右膝の手術から本格的に復帰して２場所目。「けがをする前と変わらない稽古ができていて、関取とも稽古できているので」と話した。部屋では、けがで途中休場した横綱・豊昇龍（立浪）と顔を合わせる機会があり、「勝って良かったな」と声をかけ