20日昼前、沖縄本島近海で起きた地震で、与論町で最大震度5強を観測しました。気象台は1週間程度、同じ程度の地震に十分注意するよう呼びかけています。 20日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、最大震度5強を鹿児島県の与論町で観測しました。与論島の西側・供利港に設置されたカメラの映像は大きく揺れていました。 震源の深さはおよそ50キロメートル。地震の規模を示すマグニチュードは5.9