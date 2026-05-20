最大震度5強を観測した今回の地震。これまでに入っている被害をまとめました。 20日午前11時46分ごろ。沖縄本島近海を震源とする最大震度5強の地震が発生。鹿児島県の与論町で震度5強を観測しました。 与論島に家族で観光に来ていた男性は、空港近くのホテル付近で激しい揺れに襲われたと言います。 （東京から家族で観光 樺澤良さん（47））「ものすごい揺れで、あれっと思って、縦揺れみたいな感じで、これは危ないと思っ