兵庫県の斎藤元彦知事が2026年5月20日の定例記者会見に登壇し、質疑応答で寄せられた意外な質問がXで反響を呼んでいる。女優ライトに記者注目「写真うつりを意識」？会見では、質疑応答で指名を受けたフリーランス記者が、神戸市内で17日に開催されたイベント「神戸まつり」で斉藤氏がテニスウェア姿でパレード参加したことに言及した。なお、斎藤知事はスポーツの祭典「ワールドマスターズゲームズ2027関西」をPRする目的があった