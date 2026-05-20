米３０年固定金利は６．５６％、住宅ローン申請指数は－２．３％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．５６％と前回の６．４６％から上昇。住宅ローン申請指数は－２．３％と前回の＋１．７％から低下に転じた。購入指数は１７７．７から１７０．４に低下。借り換え指数は９２１．１から９２０．２に低下した。 USD/JPY159.03EUR/USD1.1597EUR/JPY184.43