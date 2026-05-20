ややドル買い優勢も値動きは限定的、米半導体大手の決算待ちムードも＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ややドル買いが優勢。今日の為替相場は、ドル高と円高が交錯する展開となっているものの、全般的に値幅は限られている。中東情勢の不透明感は続き、事態に目立った進展がないにもかかわらず、NY原油先物は軟調に推移し、米債利回りも低下している。欧州株も足元で上げに転じるなど、市場の警戒感はひとまず和らい