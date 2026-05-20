本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 5/20（水） EUR/USD 1.1500（5.10億ユーロ） 1.1600（11億ユーロ） 1.1775（10億ユーロ） 1.1800（15億ユーロ） 1.1850（11億ユーロ） USD/JPY 157.50（7.60億ドル） 158.00（12億ドル） 158.25（5.35億ドル） 160.00（6.98億ドル） GBP/USD 特段の設定なし ユーロドルは1.1600に11億ユーロの大規模なピンポイ