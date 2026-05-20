フジテレビの恋愛リアリティー番組「テラスハウス」の「ERRACE HOUSE BOYS ＆ GIRLS IN THE CITY」に出演していたモデル・信太美月(しだ・みづき、33)が20日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。信太は「生まれるギリギリまで動き回っていた妊婦生活でした従姉妹のお見舞いに行って、まさかこの数時間後に自分もお産してるとは」とつづり、出産を終えたことを報告していた。信太は2023年4月に自身のインス