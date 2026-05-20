歌手の荻野目洋子（57）が19日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演し、1985年に発売したアイドル時代のヒット曲「ダンシング・ヒーロー」が再び脚光を浴びた再ブレークについて語った。荻野目は、お笑いタレントの平野ノラが、同曲を使用したことが「自分が一番びっくりしたし」と明かした。荻野目は2001年に当時プロテニスプレーヤーだった辻野隆三氏と結婚、3人の娘の子育て中、「料理