歌手の荻野目洋子（57）が19日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演し、元テニスプレーヤーの夫・辻野隆三氏（57）、3人の娘たちとの生活について語った。2人は2001年に結婚。3人の娘の母親として専業主婦をしていた時期を経た荻野目は、23歳で一人暮らしを始めたころから料理は「本を見ながら」していたという。だが、辻野氏から「料理ができる人の方がいいってはっきり言われた」と明か