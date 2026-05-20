19日、南魚沼市の田んぼで70代の男性がクマに襲われ顔にケガをしました。「あっという間の出来事で防ぎようもなかった」と被害にあった男性が当時の状況を語りました。顔から耳にかけて貼られたばんそうこうがクマによる被害の恐ろしさを物語ります。【クマに襲われた関正利さん】「あっという間の出来事だから防ぎようもなかった…顔のここだけちょっとしか当たらなかったこれ頭のところ にやられれば…」南魚沼市のコメ農家・関