shallmが、新作EP『ANTI AFTER SCHOOL』を9月23日に配信リリース。あわせて、同EP名を冠した自身2度目の全国ツアー『shallm EP TOUR “ANTI AFTER SCHOOL”』を10月から全国4都市で開催する。 （関連：shallm、音楽は世界を変える革命の手段――初のツアー『一揆』ファイナル、弾ける衝動のすべて） 『ANTI AFTER SCHOOL』は、liaの学生時代の私的な思い出や経験を下敷きに制作された、shallm初