6月18日よりMBSドラマ特区枠にて放送される、松本まりかと高橋メアリージュンのW主演ドラマ『エミリとマリア』に伊藤万理華が出演することが発表された。 参考：松本まりか×高橋メアリージュンがW主演で大親友に『エミリとマリア』6月18日より放送 本作は、30代後半になるとふと胸に浮かぶ“なんとも言えないモヤモヤ”を、リアルかつユーモラスな会話劇をベースに描いた4話構成のオリジナルガ&#