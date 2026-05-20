日向坂46に5期生として加入し、瞬く間にセンターや専属モデル、そして俳優へと活動の幅を広げている大野愛実。ドラマ初出演にしてNHK夜ドラ『ラジオスター』のメインキャストに抜擢された彼女は、災害後の困難に直面する中学2年生の小野まな役を瑞々しく演じ切った。グループの活動と並行しながら、一人で外の世界へ飛び出し、大ベテランの俳優陣に囲まれながら過ごした濃密な時間。そこで得た表現への手応え