5月18日（現地時間17日）、オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以下「SGA」）が、2年連続となるMVPを受賞した。このタイミングに合わせ、NBA現地メディア『The Athletic』は人気企画である「NBA選手匿名アンケート」の結果を特集した記事を公開している。 このアンケートでは、同メディアが2月下旬から4月初旬にかけてNBA選手たちへ幅広いテーマについて質問