スイスの時計ブランド「ロンジン」が、1959年製のダイバーズウォッチを忠実に復刻した新作『ロンジン レジェンドダイバー 59』を発表した。ロンジンといえば1910年代に最初の防水時計の製造を開始し、1937年には防水プッシャーを備えた初のクロノグラフを発表。1940年代には英国水路研究所の協力のもと、英国海軍のダイバー向けに初の潜水用腕時計を設計。1959年に開発された後の「レジェンドダイバ&#