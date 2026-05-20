シカゴ・ホワイトソックスは5月17日、Instagramを更新。村上宗隆（26）がマルチ本塁打を達成したことを報告した。 【画像】「なんて素敵」吉田正尚が家族と触れ合う“親子ショット”公開愛娘の誕生日をお祝い 同日に行われたシカゴ・カブス戦にスタメン出場した村上は、MLBキャリア自身初となる2打席連続アーチを放ち、1試合2本塁打を記録した。球団は村上の初のマルチ本塁打を特別画像とともに祝福。ファンからは