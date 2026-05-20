プロサッカークラブ・FC東京が5月15日、Xを更新。長友佑都（39）が北中米ワールドカップ2026に臨むサッカー日本代表メンバーの発表会を視聴する動画を投稿した。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 椅子に座って記者会見の様子を見守る長友。自身の名前が呼ばれ、5大会連続の選出となるも、とくに表