【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月10日に発売されるBlu-ray『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live ＆ 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』のダイジェスト映像が公開された。 ■『鈴木茂☆大滝詠一を唄う vol.9!! ～ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル～』のダイジェストも同時公開 本作は、大滝詠一主宰のナイアガラ・レコード設立50周年を記念したイベントを収録したライブ