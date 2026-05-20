本日の日経平均株価は、金利上昇に対する警戒感から利益確定売りが優勢となり、前日比746円安の5万9804円と5日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は32社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、台湾企業との先端AIパッケージ検査装置開発で思惑が膨らんだＦＩＧ [東証Ｐ