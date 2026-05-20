「オリックス−ソフトバンク」（２０日、京セラドーム大阪）オリックスの太田椋内野手をアクシデントが襲った。四回の第２打席、２死一塁で打席に立ったが、ソフトバンク・大野の１４５キロの直球が右足ふくらはぎに直撃。もん絶しひざまずくと、トレーナーの肩を借りてベンチへ。球場は騒然となり、そのまま代走が送られた。