津市の山林火災で、津市消防本部は２０日午後６時過ぎ、延焼が拡大する恐れがない鎮圧状態になったと発表した。２０日午後５時現在の焼損面積は約１０ヘクタールで、建物被害やけが人は確認されていない。三重県などによると、１９日午後３時２０分頃に津市美杉町下多気の山林が燃えているのが確認された。２０日朝から県の災害派遣要請を受けた陸上自衛隊がヘリコプターで空中から散水するなどした。