「大相撲夏場所・１１日目」（２０日、両国国技館）宇良（３３）＝木瀬＝が新入幕の若ノ勝（湊川）を肩透かしで下し、３場所ぶりの勝ち越しを決めた。土俵際に押し込まれながら、えび反りになる“宇良バウアー”で逆転。８勝３敗とした。若ノ勝の突き押しであっという間に徳俵に詰まった。宇良は両足を俵にかけ大きくのけ反って耐えた際にもろ手が入り、即座に右に開いて逆転の肩透かしを決めた。宇良は「いっぱいいっぱい