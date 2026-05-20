解散命令を受けた旧統一教会の清算手続きで、献金被害者などからの申し出の受け付けが20日から始まり、被害者らが申し出を呼びかけました。教団の財産を管理する清算人は20日から1年間、献金被害者などの債権者から書面とオンラインで申し出を受け付けるとホームページで公表しました。対象者は元信者本人のほか、相続を受けた親族や宗教2世などとしています。被害者や弁護士らは20日に会見を開き、1人も取り残さずに弁済するべき