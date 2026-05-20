◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）西十両１４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東十両１１枚目・風賢央（押尾川）に押し倒されて、７勝４敗となった。「パワー負け、スタミナ負けですね」と振り返った。勝ち越し王手からの連敗に「勝ち越しを意識はしていないが、もう少し力を蓄えて、爆発的な力を出せるようにしたい。気持ちはまだまだ大丈夫だが、体がしっかりついてきてくれるか、そこだけだと思う」と話した。