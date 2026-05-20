◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）幕内・翔猿（追手風）が２敗を守った。元大関・朝乃山（高砂）に右を抱えられ後退したが最後は突き落とした。「がむしゃらにいけた」とうなずいた。すでに勝ち越しを決めていたが「集中できている」と話した。２敗は大関・霧島（音羽山）と幕内・琴栄峰（佐渡ケ嶽）。首位争いしているが「まだまだっすね」とうなずいた。１２日目は幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）と対戦する。