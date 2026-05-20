◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月２０日、栗東トレセンきさらぎ賞９着のショウナンガルフ（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）は、新コンビの浜中俊騎手が騎乗し、ＣＷコースで３頭併せ。中ショウナンバシット（６歳オープン）、外ガイアメンテ（５歳オープン）を１０馬身以上大きく追走し、３コーナーで差を縮め、直線で並びかけた。追いかけた差