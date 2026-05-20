◆パ・リーグ西武―ロッテ（２０日・県営大宮）西武先発の菅井信也投手が７回６安打１失点とハイクオリティースタート（７回以上自責点２以下）を達成した。０―０の２回先頭。７球目の変化球をロッテ・山口に左翼席に運ばれ先制点を奪われると、ガックリと膝に手をついてマウンドでぼう然とした。だが、すぐに切り替えてテンポの良い投球を見せる。１４０キロ後半の直球にスライダー、チェンジアップ、ナックルカーブを織