スマホで友人と繋がる小6の娘と、放課後は公園で泥だらけになって遊ぶ小5の息子。親から見れば、インターホン一発で遊びに誘われる息子を幸せそうに思っていました。でも、当の息子は「スマホがあればもっと繋がれる」と言い出して……？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。 電車通学の姉と、徒歩5分で友だちに会える弟 わが家には、電車通学でスマホを持つ小6の娘と、地元の小学校に通いGPSのみを持つ小5の息子