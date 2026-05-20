栃木県上三川町の強盗殺人事件で2026年5月20日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）はすでに逮捕された20代の夫婦は指示役ではなくむしろ実行役に近く、真の黒幕がいるとの見方を伝えた。指示の出し方などは、従来の闇バイト犯罪の典型的なパターン強盗殺人の疑いで逮捕されたのは竹前海斗容疑者（28）と竹前美結容疑者（25）の夫婦2人と16歳の高校生4人。警察は匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）による