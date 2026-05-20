映画「箱の中の羊」に夫婦役で共演の女優・綾瀬はるかと「千鳥」の大悟が２０日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたち全国早押しクイズ２時間ＳＰ」（午後７時）に出演。綾瀬が絶対的嗅覚を持つ小学生の自信への指摘に驚く一幕があった。この日の番組には絶対的嗅覚を持つ小学生のＹＵＵさん（１０）が顔を仮面で隠して登場。アイマスクで目隠ししていても、そのにおいで対象人物の体調不良などが分かるというＹＵＵさんは、こ