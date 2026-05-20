アーセナルの優勝が決まったイングランド・プレミアリーグは5月19日に第37節を各地で行い、2位のマンチェスター・シティはボーンマスと1-1で引き分けた。この結果、18日にバーンリーに1-0で勝利していた首位のアーセナルとの勝ち点差は「5」となり、最終節を前にアーセナルの22年ぶりとなる優勝が決まった。優勝が決まる可能性があったゲームを、アーセナルの選手達はクラブハウスに集まって見ていたという。クラブは公式「X」