山東省済南市にある中国建築グリーン産業パークスマート住宅製造工場の自動生産ライン。（５月９日撮影、済南＝新華社記者／王志）【新華社済南5月20日】中国山東省を中心に、住宅の部材を工場で製造し、現場で組み立てるプレハブ工法が広がっている。環境にやさしく低炭素のプレハブ建築は、従来の建築方法と比べて工期の大幅な短縮や人件費の削減、建設廃材の抑制を可能にしている。山東省濰坊（いほう）市寒亭区にあ