◇MLB ブリュワーズ5-2カブス(日本時間20日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が2安打1打点の活躍。チームは4連敗となりましたが、若き“怪物右腕”から安打を放つなど、躍動しました。鈴木選手は、5番ライトで先発出場。1点を先制された直後の初回の攻撃では、2アウト1、2塁の好機でしたが、2年目の24歳の怪物右腕ジェーコブ・ミジオロウスキー投手に対して、3球連続160キロ超えのストレートで追い込まれると、4球目は1