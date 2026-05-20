本連載では、中国版「無敵の人」の実態について考察を続けてきた。 その最中である5月19日、筆者の住む上海でも邦人が被害に遭う無差別殺傷事件が発生してしまった。被害に遭われた方々の一刻も早いご回復を願うばかりである。 現時点で犯行の具体的な動機は不明だ。しかし、当局が早くも「精神疾患の治療歴」という犯人像を公表していることから、今回も社会構造の問題ではなく「個人の問題」として処理され、背景の詳細が報