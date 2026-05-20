日高光啓（※高＝はしごだか／SKY-HI）が代表取締役社長を務めるBMSGは20日、公式サイトを更新し、同社主催の公演について、チケット価格を改定することを発表した。【写真】BE:FIRST、MAZZELら…BMSGオールキャスト同社は「BMSG主催公演に関するチケット価格改定のお知らせ」と題し、「本日は、日頃より応援してくださる皆様へ、重要なお知らせがございます」と前置きしたうえで「2026年5月21日以降にご案内予定のBMSG主催の