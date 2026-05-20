クマによる人への被害発生を受けて閉鎖されていた立山町の称名滝に通じる道路は、きょうから一部区間の通行が再開されました。滝の間近まではまだ行けませんが、観光客がさっそく訪れていました。きょうから通れるようになったのは、桂台ゲートから称名平駐車場までのおよそ3キロの区間です。川腰記者「こちら、現在閉鎖中の桂台ゲート入口です。この後の称名滝までの道路の一部開放を前に関係者らが安全確認の準備を