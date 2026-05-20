＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館【映像】まるでえび反り！話題を呼んだ離れ業（実際の様子）前頭十一枚目・宇良（木瀬）が、前頭十六枚目・若ノ勝（湊川）を相手に土俵際で驚異の粘りを見せて逆転。宇良の上体を大きく反らせる柔軟性を受け、ファンは「何この体勢…」「えびぞりで残ってる」などと驚きの声を上げた。たぐいまれなバランス感覚と柔軟性を誇る宇良。今場所の中日でも、前頭十五枚目・翔猿