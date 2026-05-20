栃木県で発生した強盗殺人事件で、逮捕された少年らが住宅に侵入直後、飼い犬を殺害していたことが新たに分かった。さらに、SNSでは“良い母親”の姿を見せていた指示役とされる20代の妻の裏の顔とともに、事件の異様な実態が明らかになってきた。背後関係の解明が焦点となっている。“良いお母さん”の裏で…事件当日にも動画投稿少年4人と20代の夫婦が逮捕された栃木県の強盗殺人事件で、少年らは、住宅に侵入した直後に飼い犬を