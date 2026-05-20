「広島−ＤｅＮＡ」（２０日、マツダスタジアム）ＤｅＮＡの先発・島田が勝利投手の権利まであと１死の場面で降板した。４回２／３を５安打２失点だった。３−０の五回、１死から連打で一、二塁。野間を空振り三振に仕留めて２死としたが、菊池に右前適時打、小園にも右前タイムリーを打たれ１点差に迫られた。ここでベンチから相川監督が出て、２番手・吉野への交代を告げた。島田は初回こそ２四球を与えたが無安打投球。