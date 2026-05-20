元乃木坂46の女優伊藤万理華（30）が、6月18日開始のMBSドラマ特区「エミリとマリア」（木曜深夜0時59分）に出演することが20日、発表された。劇作家で演出家の根本宗子氏によるオリジナル作品。松本まりか（41）と高橋メアリージュン（38）のダブル主演で、30代後半女性の人生のモヤモヤ感、恋愛、結婚、キャリア、若さに心がざわつく感覚をリアルかつユーモラスに描く。伊藤はエミリ（松本）とマリア（高橋）が通うネイルサロン